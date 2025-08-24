হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

সাড়ে ৩১ কেজির কষ্টিপাথরের মূর্তি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার পশ্চিম মহেশপুর গ্রামে বিরল কষ্টিপাথরের একটি মূর্তি উদ্ধার করেছে র‍্যাব-১২। এ সময় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ গ্রামের আলমাছ আলীর ছেলে শাহিন আলম (৩০) এবং একই উপজেলার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৪৫)। আজ রোববার সকালে সিরাজগঞ্জ র‍্যাব-১২ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপংকর ঘোষ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করা কষ্টিপাথরের মূর্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

র‍্যাব-১২-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উধুনিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম মহেশপুর গ্রামে পলাতক আসামি মিরাজ ফকিরের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় কষ্টিপাথরের মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। মূর্তিটির ওজন ৩১ দশমিক ৫৪০ কেজি, দৈর্ঘ্য ২৪ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১২ ইঞ্চি। এটি বিরল সংগ্রহযোগ্য প্রাচীন শিল্পকর্ম বলে র‍্যাব জানিয়েছে।

র‍্যাব জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা স্বীকার করেছেন, উদ্ধার করা মূর্তিটি বিদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজেদের হেফাজতে রেখেছিলেন। এ ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে উল্লাপাড়া থানায় মামলা করা হয়েছে।

