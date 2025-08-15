বগুড়ায় আসামি ধরতে গিয়ে হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত

বগুড়ায় চুরি মামলার আসামি ধরতে গিয়ে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে বগুড়া শহরের চক সূত্রাপুর হাড্ডিপট্টি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, শাজাহানপুর থানার একটি চুরির মামলার তদন্তে জেলার চক সূত্রাপুর হাড্ডিপট্টি এলাকার রনি (৩০) নামের এক আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালায় ডিবি পুলিশের একটি দল। অভিযান পরিচালনা করেন এসআই স্বপন মিয়া। দলে ছিলেন এসআই ফজলুল হক, এএসআই হাসান আলী, এএসআই গোলাম কিবরিয়া এবং কয়েকজন কনস্টেবল। রাত সাড়ে ১০টার দিকে রনিকে আটক করার পর স্থানীয় কিছু মাদক কারবারি মব তৈরি করে লাঠি, রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে এএসআই হাসান আলী, কনস্টেবল মোদাসের হোসেন ও কনস্টেবল সজীব হোসেন আহত হন।
পুলিশের দাবি, হামলার সময় চিহ্নিত মাদক কারবারি শাপলা খাতুন বঁটি দিয়ে এএসআই হাসানকে কোপানোর চেষ্টা করেন। পরে কনস্টেবল মোদাসেরকে একইভাবে কোপাতে গেলে তিনি বাঁ হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়ে কনুইয়ের নিচে কেটে যায়। কনস্টেবল সজীবকে লোহার রড দিয়ে আঘাত করলে তাঁর পিঠের বাঁ পাশে ফোলা জখম হয়।
খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), সদর থানার ওসি ও ডিবি ইনচার্জের নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় রনি, শামীম (৬০), ইস্রাফিল হোসেন (৪০), কবির হোসেন (২৪), বেহুলা (৩৫) ও রুবি বেগমকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা সবাই মাদক কারবারি বলে পুলিশ জানায়।
জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি ইকবাল বাহার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমাদের দলের তিন সদস্য আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা পুলিশের ওপর প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা করেছিল। স্থানীয়দের সহায়তায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান চলছে।’