চাঁপাইনবাবগঞ্জে ট্রেনের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় ট্রেনের ধাক্কায় তাসলিমা নামে দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহত শিশুটি নাচোল উপজেলার কসবা ইউনিয়নের যাদুপুর গ্রামের মশিউর রহমানের মেয়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল ৮টা ১৫ মিনিটের দিকে যাদুপুর গ্রামের কয়েকজন শিশু রেললাইনের পাশে খেলা করছিল। রহনপুর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জগামী একটি লোকাল ট্রেন ওই স্থান অতিক্রম করার সময় শিশু তাসলিমা ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।