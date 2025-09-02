রাজশাহীতে বিএনপির ২ গ্রুপের সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা সদরে একই স্থানে বিএনপির দুই গ্রুপের উদ্যোগে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। পরে ওই এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলা সদরে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীন ও উপজেলা বিএনপির সদস্য সুলতানুল ইসলাম তারেকের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষে শরীফ উদ্দীন গ্রুপের সাত নেতা-কর্মী আহত হন। এর মধ্যে রয়েছেন উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি নাসির উদ্দিন বাবু, সাংগঠনিক সস্পাদক মাহবুবুর রহমান, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাসুদ রানা ও পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বিপ্লব।
উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীরা জানান, আগামীকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দুই গ্রুপই গোদাগাড়ী উপজেলা সদরে একই স্থানে কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিষয়টি নিয়ে আজ সকাল থেকে উত্তেজনা ছিল।
বিকেল ৪টার দিকে দুই গ্রুপের নেতা-কর্মীরা একে অপরের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করেন। ফলে সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রায় দুই ঘণ্টা চলে সংঘর্ষ। এ সময় উপজেলা সদরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
পরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও জানমালের ক্ষতির আশঙ্কায় গোদাগাড়ী উপজেলা সদরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফয়সাল আহমেদ। তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আজ বিকেল ৫টা থেকে আগামীকাল দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত উপজেলা সদরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে।
গোদাগাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন জানান, ঘটনাস্থল ও আশপাশে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের অপতৎপরতা রোধে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।