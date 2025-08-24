হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

সিরাজগঞ্জে হত্যা মামলায় ৭ জনের যাবজ্জীবন

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

সিরাজগঞ্জ জেলা জজ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জে ছাব্বির হোসেন নামের একজনকে হত্যার মামলায় সাত আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে সিরাজগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক কানিজ ফাতেমা এ রায় ঘোষণা করেন।

এর আগে ২০১২ সালে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামে পূর্বশত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন—ওই গ্রামের মো. ওয়াজ আলী, মো. কুন্নু, মো. হামিদ, মো. আরশেদ আলী, মো. আব্দুস সামাদ, মো. ইদ্রিস আলী ও মো. সেলিম রেজা।

আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মো. গোলাম সরওয়ার খান বলেন, আদালত দীর্ঘ শুনানি শেষে সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। এ ছাড়া আরও আট আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, বাদী ওসমান গণীর সঙ্গে আসামিদের দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে ২০১২ সালের ২৩ আগস্ট সকালে আসামিরা দলবদ্ধ হয়ে তাঁর পরিবারের ওপর হামলা চালায়। এ সময় ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে পিটিয়ে তাঁর ছেলে ছাব্বির হোসেনকে গুরুতর জখম করা হয়। পরে বগুড়া হাসপাতালে নেওয়ার পথে সাব্বির মারা যান।

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, ফি পুনর্নির্ধারণ

রাজশাহীতে বরখাস্ত হওয়া এসআইকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

যমুনা সেতুতে তিন গাড়ির সংঘর্ষ, আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

নাটোরে বাস-ভ্যান সংঘর্ষে দুইজন নিহত

নাটোরে `ফেসবুক হ্যাকার’কে অপহরণকালে আটক ২

পাবনায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে যুবদল নেতা নিহত

বিনা মূল্যে ৩০০ মানুষকে জাপানি ভাষা শেখাচ্ছেন কুমিকো

রাকসু নির্বাচন: গণতান্ত্রিক চর্চার দাবি শিক্ষার্থীদের

রাকসুর নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা