সিরাজগঞ্জে মহাসড়কের পাশে অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ভূঁইয়াগাতী এলাকায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের পাশ থেকে এক অজ্ঞাত নারীর (৬৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তা মর্গে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রউফ।

এর আগে স্থানীয়রা লাশ দেখতে পেয়ে বিষয়টি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে জানান। রায়গঞ্জ থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মতিন বলেন, ‘স্থানীয়রা ৯৯৯ নম্বরের মাধ্যমে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছিল। তবে ঘটনাস্থল আমাদের আওতায় না পড়ায় সলঙ্গা বা হাইওয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানাতে বলেছিলাম।’

