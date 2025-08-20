রাজশাহীতে জাল নোট প্রতারক চক্রের হোতা গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে জাল নোটসহ শহিদুল ইসলাম (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানার
কাঁঠালবাড়িয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৫-এর সদস্যরা। আজ বুধবার সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় র্যাব।
র্যাব জানায়, গ্রেপ্তার শহিদুল ইসলাম রাজশাহীর জাল নোট চক্রের মূলহোতা। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার হাটবাকইল গ্রামে। তাঁর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকার জাল নোট, ৯ হাজার টাকা নগদ, একটি মোটরসাইকেল, একটি মোবাইল ফোন ও একটি সিম কার্ড জব্দ করা হয়।
র্যাবের দাবি, গ্রেপ্তার শহিদুল দীর্ঘদিন ধরে একটি আন্তর্জাতিক চোরাচালান সিন্ডিকেটের মাধ্যমে জাল টাকা প্রস্তুত ও বিপণন করে আসছিলেন। এ ঘটনায় কাশিয়াডাঙ্গা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।