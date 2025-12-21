হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ওসমান হাদি ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন: তারেক রহমান

বগুড়া প্রতিনিধি

ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ ওসমান বিন হাদি গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন এবং ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) বগুড়ায় জুলাই আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে ডিজিটাল স্মৃতিস্তম্ভ ভার্চুয়ালি উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদি গণতন্ত্রের পথেই ছিলেন, ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। শহীদ ওসমান হাদি, জুলাই শহীদ ও একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যদি সম্মান রাখতে হয়, তাহলে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে।’

তারেক রহমান বিএনপিসহ যেসব দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘সামনের দিনগুলো আমাদের খুব ভালো দিন নয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অরাজকতা শুরু হয়েছে বা কেউ কেউ করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।’

শহরের শহীদ টিটু মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা। ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিএনপির তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এ কে এম মাহবুবর রহমান, হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলাম, গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ, মোশারফ হোসেন, সাইফুল ইসলাম ও আলী আজগর হেনা।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘দেশের লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের কর্মসংস্থানের উপায় বের করতে হবে। কৃষকেরা নাজেহাল অবস্থার মধ্যে আছে। তারা তাদের ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না। বাজারব্যবস্থায় দুষ্টচক্র ঢুকে পড়েছে, তাদের থেকে বের হতে হবে। মানুষ যাতে সহজেই ন্যায্যমূল্যে তাদের নিত্যপণ্য সংগ্রহ করতে পারে। এগুলো নিশ্চিত করতে হলে অনেক কাজ করতে হবে।’

প্রায় ২০ মিনিটের বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের পর দেশকে ধ্বংসের কিনারা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। একইভাবে বিএনপি চেয়ারপারসনও স্বৈরাচারের কবলে পড়া দেশকে উদ্ধার করে উন্নয়নের দিকে নিয়ে এসেছিলেন। এই দুই নেতার সৈনিকদের সামনে আবার সুযোগ এসেছে দেশটাকে ধ্বংসের কিনারা থেকে গড়ে তোলার।

