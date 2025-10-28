হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

দুর্নীতির অভিযোগে অবরুদ্ধ অধ্যক্ষ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

৪ ঘণ্টা অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল আউয়ালের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, মাদকাসক্তদের অবাধ বিচরণ ও হোস্টেলে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ এনে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ৪ ঘণ্টা তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখেন।

আজ সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত চলা এই অবরোধ শেষে শিক্ষার্থীরা দ্রুত সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধানের দাবি জানান। এ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, অধ্যক্ষ মো. আব্দুল আউয়াল গত ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কলেজের গেস্টরুমে বিনা ভাড়ায় বসবাস করছেন। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার নিজ গ্রামের বাড়িতে চলে যান এবং সোমবার কলেজে এসে দায়িত্ব পালন করেন। এতে কলেজে প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।

এ ছাড়া অনার্সে ভর্তির সময় অতিরিক্ত টাকা আদায়, টেন্ডার ছাড়া পণ্য ক্রয়-বিক্রি, কলেজ প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার পর মাদক সেবনের পরিবেশ তৈরি হওয়া, হোস্টেলে বারবার চুরির ঘটনা এবং নিরাপত্তার অভাব—এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা বহুবার অভিযোগ জানালেও অধ্যক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে দাবি করেন তাঁরা।

অন্দোলনরত ছাত্রনেতা মো. তারেক আজিজ বলেন, ‘আমরা বারবার অধ্যক্ষকে এসব বিষয়ে জানিয়েছি; কিন্তু তিনি কোনো পদক্ষেপ নেননি। কলেজের পরিবেশ দিন দিন অশিক্ষাবান্ধব হয়ে উঠছে।’

গণিত বিভাগের অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মো. হাসান আলী বলেন, ‘দ্রুত সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধান না হলে আমরা আবারও আন্দোলনে নামব।’

অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যক্ষ আব্দুল আউয়াল বলেন, ‘সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি কোনো অনিয়ম করিনি। কেউ যদি আমার বিরুদ্ধে অনিয়ম প্রমাণ করতে পারে, আমি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেব।’

