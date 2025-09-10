রাকসু নির্বাচন: প্রাথমিক তালিকায় ভিপিসহ ৭ জনের প্রার্থিতা বাতিল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে পাঁচজন ও সিনেটে দুজন প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রাথমিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। তবে তাঁদের কমিশন বরাবর আপিল করার সুযোগ রয়েছে। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টায় সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংসদে ২৫৫ জন এবং সিনেটে ৬০ জন বৈধ প্রার্থী রয়েছেন। সব মিলিয়ে ৩১৫ জন প্রার্থী প্রাথমিক তালিকায় স্থান পেয়েছেন।
প্রার্থিতা বাতিলের মধ্যে একজন সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থীও রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সংসদে সহসভাপতি (ভিপি) পদে সাগর আহমেদ মিয়া (ভোটার নম্বর MB:909), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আশিকুর রহমান (ভোটার নম্বর ZR:308), পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সহকারী সম্পাদক পদে শাহীন আলম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহকারী সম্পাদক পদে রিচার্স চাকমা এবং কার্যনির্বাহী সদস্যপদে সুজন চন্দ্রের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।
অন্যদিকে সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মারুফ হাসান জেমস ও ওমর ফারুক সাফীন আজমীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়।
প্রার্থিতা বাতিলের কারণ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, অনেকে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে ব্যাংক স্লিপ, ছবি ও ডোপ টেস্ট রিপোর্ট জমা দেননি। এ ছাড়া নিষিদ্ধ সংগঠনের পদে নাম থাকায় একজনের প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে।
এবার কেন্দ্রীয় সংসদের প্রাথমিক তালিকায় বৈধ প্রার্থীদের মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ১৯ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৪, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১৬, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৯, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক পদে ছয়, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ১১, সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ৯, মহিলা সম্পাদক পদে সাত, সহকারী মহিলা সম্পাদক পদে আট, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে ১৩, সহকারী তথ্য সম্পাদক পদে আট, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১০, সহকারী মিডিয়া সম্পাদক পদে ১০, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ১০, সহকারী বিজ্ঞান সম্পাদক পদে ছয়, বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে সাত, সহকারী বিতর্ক সম্পাদক পদে আটজন, পরিবেশ সম্পাদক পদে ১২, সহকারী পরিবেশ সম্পাদক পদে ১৭ ও কার্যনির্বাহী সদস্যপদে ৫৫ জন রয়েছেন।
প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা রাকসু ওয়েবসাইট ও রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যদিকে হল সংসদের ১৭টি আবাসিক হলের প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা এখনো প্রকাশ হয়নি।
প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান বলেন, ‘আমরা হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তারা তালিকা পাঠালে রাতের মধ্যেই রাকসু ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।’
তফসিল অনুযায়ী, আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) প্রাথমিক তালিকার আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি হবে; ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।