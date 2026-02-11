হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে পেট্রলবোমা ও ককটেল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

উদ্ধার করা পেট্রলবোমা। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে পেট্রলবোমা ও ককটেল উদ্ধার করেছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নেন (র‌্যাব) সদস্যরা। মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরের চন্দ্রিমা থানার ছোটবনগ্রাম এলাকায় র‌্যাব-৫-এর রাজশাহীর সিপিএসসির একটি দল এই অভিযান চালায়। বুধবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে র‌্যাব এই তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে র‌্যাব জানায়, অভিযানে ১২টি পেট্রলবোমা ও ১৫টি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর উদ্ধার করা বোমা ও ককটেল সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা নিতে উদ্ধার করা আলামত চন্দ্রিমা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

মাদকের চালান বন্ধ ও পানি চান ভোটাররা

শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের অভিযোগে রাবি শিক্ষককে অব্যাহতি

রাজশাহীতে ২৪টি ককটেল ও ৪০টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

ফেসবুকে ‘দাঁড়িপাল্লার জয় হবে’ লেখা পোস্ট, ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার

রাজশাহীতে ট্রাক-ভটভটি সংঘর্ষ, নিহত ২

রাবিতে চলছে সিন্ডিকেট সভা, তিন দাবিতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

ভোট দেননি কারাবন্দী আসাদ ও এনামুল

একাই ছুটছেন হাবিবা

রাজশাহীতে র‍্যাবের অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার

রাজশাহী বিভাগ: বিএনপির বড় পরীক্ষা বেশির ভাগ আসনেই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা