হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে হত্যা মামলার আসামিকে হত্যার অভিযোগে ৩ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীতে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার আসামিরা। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে হত্যা মামলার আসামি ওয়াজেদ আলী নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। আজ শুক্রবার সকালে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব-৫ এ তথ্য জানিয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন জিয়াউর রহমান (৪৬), জয়নাল হক (৫৩) ও নজরুল ইসলাম (৬০)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার হোজা অনন্তকান্দী গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ওই গ্রামেই তাঁদের বাড়ি।

র‍্যাব জানিয়েছে, গত ১৪ মে হোজা অনন্তকান্দী গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মারামারিতে হাসিবুর নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। ওই ঘটনায় ১৫ মে দুর্গাপুর থানায় হত্যা মামলা হয়। এই মামলায় এজাহারনামীয় আসামি ছিলেন ওয়াজেদ আলী নামের এক ব্যক্তি। তিনি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরে জামিনে মুক্ত হয়ে এলাকায় অবস্থান করছিলেন।

১০ আগস্ট ওয়াজেদ আলী তাঁর ছেলেকে নিয়ে হোজা বিলে নিজের পানবরজে কাজ করছিলেন। এ সময় একই গ্রামের কমপক্ষে ৩০-৩৫ জন লাঠি, লোহার রড, হাঁসুয়া ও রামদা দিয়ে তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাঁকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওয়াজেদ আলী মারা যান। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা করেন।

র‍্যাব জানায়, সর্বশেষ হত্যার এই ঘটনার তদন্তে তিনজনের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। পরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে দুর্গাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

সম্পর্কিত

অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ, শাশুড়ি ও সৎছেলে আটক

রাজশাহীতে ফুফুকে হত্যার অভিযোগে ভাতিজা গ্রেপ্তার

নারীর সঙ্গে অশ্লীল ভিডিও ধারণ করে মুক্তিপণ দাবি, ২ জিম্মি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৭

বেলকুচিতে পাচারকালে ১৩৬ বস্তা চালসহ ট্রাক জব্দ

সড়কে গাছ ফেলে যানবাহনে গণডাকাতি

বগুড়ায় সেপটিক ট্যাংক থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

প্রবাসীর বাসায় ঢুকে ‘মব’ তৈরি করে চাঁদাবাজির অভিযোগ, বিএনপির কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা

রাকসুর ইতিহাসে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থী তাসিন

সিসি ক্যামেরা অকেজো, সুযোগ নিচ্ছে অপরাধীরা

ভাতিজার বিরুদ্ধে ফুফুকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা