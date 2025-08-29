রাজশাহীতে হত্যা মামলার আসামিকে হত্যার অভিযোগে ৩ জন গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে হত্যা মামলার আসামি ওয়াজেদ আলী নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ শুক্রবার সকালে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব-৫ এ তথ্য জানিয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন জিয়াউর রহমান (৪৬), জয়নাল হক (৫৩) ও নজরুল ইসলাম (৬০)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার হোজা অনন্তকান্দী গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ওই গ্রামেই তাঁদের বাড়ি।
র্যাব জানিয়েছে, গত ১৪ মে হোজা অনন্তকান্দী গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মারামারিতে হাসিবুর নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। ওই ঘটনায় ১৫ মে দুর্গাপুর থানায় হত্যা মামলা হয়। এই মামলায় এজাহারনামীয় আসামি ছিলেন ওয়াজেদ আলী নামের এক ব্যক্তি। তিনি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরে জামিনে মুক্ত হয়ে এলাকায় অবস্থান করছিলেন।
১০ আগস্ট ওয়াজেদ আলী তাঁর ছেলেকে নিয়ে হোজা বিলে নিজের পানবরজে কাজ করছিলেন। এ সময় একই গ্রামের কমপক্ষে ৩০-৩৫ জন লাঠি, লোহার রড, হাঁসুয়া ও রামদা দিয়ে তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাঁকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওয়াজেদ আলী মারা যান। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা করেন।
র্যাব জানায়, সর্বশেষ হত্যার এই ঘটনার তদন্তে তিনজনের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। পরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে দুর্গাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।