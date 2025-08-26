কামারখন্দে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে সোহেল খাঁন (২৭) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার কাজীপুরা পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
সোহেল কাজীপুরা পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত মজনু খাঁনের ছেলে। তিনি পেশায় তাঁতশ্রমিক ছিলেন।
মৃত যুবকের মা সূর্য বেগম বলেন, ‘সোহেল মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিল। চিকিৎসা করানোর পরও সুস্থ হয়নি। মাঝেমধ্যেই পাগলামি করত। আজকে দুপুরের পর ঘরে দরজা দেয়। ডাকাডাকির পর সাড়া না পাওয়ায় দরজার ভেঙে তার লাশ পাই।’
কামারখন্দ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মান্নান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ছেলেটা মানসিক রোগী ছিল। পরিবারের কোনো আপত্তি না থাকায় বিনা ময়নাতদন্তে লাশটি তাদের দিয়ে দেওয়া হয়।