নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক অবরোধ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহাসড়কে ইট ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর কাকরাইল মোড়ে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ অন্য নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে শহরের বিশ্বরোড মোড়ে এই কর্মসূচি পালন করে গণঅধিকার পরিষদ ও ছাত্র অধিকার পরিষদ।

আজ দুপুর ১২টা ২০ মিনিট থেকে বেলা ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। এ সময় গণঅধিকার পরিষদ ও ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা রাজশাহী-সোনা মসজিদ স্থলবন্দর মহাসড়কের বিশ্বরোড মোড়ে ইট ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে। অবরোধের কারণে ৪০ মিনিট ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। সড়কের দুই দিকে আটকা পড়ে আমদানি পণ্যবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন। পরে পুলিশ এসে অনুরোধ করলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান বলেন, ‘বেশ কিছু সময় রাস্তা অবরোধ ছিল। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।’

