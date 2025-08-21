সিরাজগঞ্জে স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ১০ম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আবু কাছির হাসান হীরা (৩০) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে সিরাজগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক বেগম সালমা খাতুন এই কারাদণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আবু কাছির হাসান হীরার বাড়ি সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার মোজাফ্ফরপুর গ্রামে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, কিশোরী সলঙ্গা থানার একটি স্কুলে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী। ২০১৬ সালে কিশোরীর সঙ্গে পাশের রায়গঞ্জ উপজেলার আবু কাছির হাসান হীরার মোবাইল ফোনে পরিচয় হয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
২০১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আসামি নুরনবীর সহায়তায় আবু কাছির হাসান হীরা কিশোরীকে বগুড়া জেলার মোমো-ইন পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায়। সেখানে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে পার্কের একটি কক্ষে কিশোরীকে ধর্ষণ করে এবং মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করে। এভাবে বিভিন্ন সময়ে কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করে হীরা। একপর্যায়ে কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। কিশোরী বিয়ের জন্য চাপ দেয় হীরাকে। বিয়ে করতে হীরা অস্বীকার করে।
পরে ২০১৯ সালের ১৬ জুন কিশোরী বাদী হয়ে আবু কাছির হাসান হীরা ও নুরনবীকে আসামি করে সলঙ্গা থানায় মামলা করে। সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আবু কাছির হাসান হীরাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত। অপর আসামি নুরনবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।
সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ২-এর পিপি মাসুদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মামলার অপর আসামি নুরনবীকে খালাস দেওয়া হয়েছে।