সিরাজগঞ্জে পারিবারিক কলহে স্ত্রী খুন, স্বামী আটক

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের কান্দাপাড়ার খাঁপাড়া এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা অভিযুক্ত স্বামীকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। রোববার (২৪ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত গৃহবধূ অঞ্জনা খাতুন (৩৫) ওই গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন ওরফে বুলেটের স্ত্রী। আটক ইব্রাহিম আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
স্থানীয়দের ধারণা, নেশার টাকার জন্য এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে।
সোমবার সকালে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সোহাগ হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পারিবারিক কলহের একপর্যায়ে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ইব্রাহিম। পরে পালানোর সময় স্থানীয়রা তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। এখনো মামলা হয়নি। নেশার টাকার জন্য স্ত্রীকে হত্যা করেছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।’
সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আহসানুজ্জামান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহ থেকেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। মরদেহের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।’