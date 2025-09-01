যদি নির্বাচন চাও, তবে বিশৃঙ্খলা করা যাবে না: টুকু

যদি নির্বাচন চাও, তবে কোনোভাবেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। আজ সোমবার সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজমাঠে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রা শুরুর আগে তিনি এ কথা বলেন।
ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘ড. ইউনূস পরিষ্কার বলেছেন, নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে। বিএনপির দায়িত্ব পুরো দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। আমি আবারও স্পষ্ট করে বলছি, যদি নির্বাচন চাও, তবে কোনোভাবেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না। আজই শপথ নাও—আইনশৃঙ্খলা যেন অবনতির দিকে না যায়।’
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, ‘সামনে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, সেই দায়িত্ব বিএনপির নেতা-কর্মীদের নিতে হবে। আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে বলে এসেছি, এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।’
পরে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এর আগে জেলা ও উপজেলা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে কলেজমাঠে জড়ো হন নেতা-কর্মীরা। এ সময় কিশোর-কিশোরীদের কেউ বেগম খালেদা জিয়ার সাজে, আবার কেউ শহীদ জিয়াউর রহমানের সাজে অংশ নেয়।