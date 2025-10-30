হোম > সারা দেশ > রাজবাড়ী

জুলাই সনদে বিএনপির স্বাক্ষরিত পাতা নেই, অন্য পাতা জমা দিয়েছে: রিজভী

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আজ বৃহস্পতিবার রাজবাড়ী সদর উপজেলায় এক ব্যক্তিকে অর্থ সহায়তা দেওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই জাতীয় সনদে বিএনপির স্বাক্ষরিত পাতা নেই, অন্য পাতা সংযুক্ত করে ঐকমত্য কমিশন সনদ জমা দিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজবাড়ী সদর উপজেলায় আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সময় তিনি এ অভিযোগ করেন। পাচুরিয়া ইউনিয়নের খোলাগ্রামের বাসিন্দা জন্মান্ধ গফুর মল্লিকের বাড়িতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পাঠানো ওই অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘জুলাই সনদে বিএনপির স্বাক্ষরিত কোনো পাতা নেই। অন্য পাতা সেখানে যুক্ত করে জমা দেওয়া হয়েছে—এটা খুবই দুঃখজনক ও প্রতারণামূলক কাজ। জনগণের সঙ্গে এমন প্রতারণা চলতে পারে না।’

বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই নেতা আরও বলেন, ‘মোহাম্মদ ইউনূস একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত সরকার ও কমিশনের কর্মকাণ্ডে জনগণ আস্থা রেখেছিল। কিন্তু কমিশনের ভেতর থেকে এমন প্রতারণামূলক ঘটনা ঘটবে—মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারছে না।’

রুহুল কবির রিজভী দাবি করেন, ‘জুলাই সনদে ৪৭ থেকে ৪৮টি ধারা রয়েছে, যেগুলো আইনগতভাবে কার্যকর করতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে। ভেজাল ও প্রতারণামূলকভাবে তৈরি এই সনদ দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, সদস্যসচিব মকছেদুল মোমিন মিঠুন, রাজবাড়ী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব কামরুল আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক আসলাম মিঞা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ প্রমুখ।

