নুরাল পাগলের দরবারে ভক্ত নিহতের ঘটনায় আসামি ৪ হাজার, দুজন গ্রেপ্তার

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

নিহত রাসেল মোল্লা। ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীর নুরাল পাগলের দরবারের ভক্ত রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় অজ্ঞাত ৪ হাজার জনকে আসামি করে মামলা দায়ের হয়েছে। এ মামলায় নুরাল পাগলার মরদেহ তোলার ‘নির্দেশদাতা’ লতিফ (ইমাম) ও আসলাম শেখ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাতে নিহত রাসেল মোল্লার বাবা আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব। নিহত রাসেল মোল্লা গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের তেনাপচা গ্রামের আজাদ মোল্লার ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার দরবারে হামলা-ভাঙচুরের সময় রাসেলের ওপর হামলা করা হয়। তাকে উদ্ধার করে গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে সেখান থেকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাসেলের মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ আল রাজিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোয়ালন্দ থানায় রাসেল হত্যার দায়ে একটি মামলা হয়েছে। এ মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের ওপর হামলার মামলায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

