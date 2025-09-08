রাজবাড়ীতে পুলিশের ওপর হামলার মামলায় গ্রেপ্তার আরও ৪

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার নুরাল পাগলের আস্তানায় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আরও চারজন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন উপজেলার ফকিরপাড়া গ্রামের হেলাল উদ্দিন শেখের ছেলে সাইফুল ইসলাম শুভ (১৯), জুড়ান মোল্লাপাড়ার আব্দুল মালেক ফকিরের ছেলে সাগর ফকির (২১), আদর্শগ্রামের ছালামের ছেলে বিল্লু এবং ফরিদপুর জেলার দীঘিরচর এলাকার নিজাম উদ্দিনের ছেলে ফেরদৌস সরদার (৩৬)।
গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মো. রাশিদুল ইসলাম জানান, গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর একদল লোক নুরাল পাগলের আস্তানায় হামলা চালান। এ সময় তাঁরা পুলিশের ওপরও হামলা করেন এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করেন। এ ঘটনায় পুলিশ সদস্যসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হন এবং একজন নিহত হন।
তিনি আরও বলেন, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার পর গোয়ালন্দ ঘাট থানার এসআই সেলিম বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় এই চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ওসি (তদন্ত) মো. রাশিদুল ইসলাম।