রাজবাড়ীর নুরাল পাগলার দরবারে হামলা, লুটপাটের আড়াই মাস পর মামলা

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীতে ‘নুরাল পাগলার’ দরবারে ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর আলোচিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পোড়ানো ও দরবারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনার আড়াই মাস পর ৯৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করে গতকাল বৃহস্পতিবার আদাল‌তে মামলা করা হয়। নুরাল পাগলার স্ত্রীর বড় বোন শিরিনা রাজবাড়ী আদালতে মামলাটি করেছেন ব‌লে জানান তাঁর আইনজীবী শরিফুল ইসলাম।

মামলার নথি থে‌কে জানা যায়, গত ২৩ আগস্ট বার্ধক্যজনিত কারণে নুরাল পাগলার মৃত্যু হয়। ওই দিন রাতে দরবারের ভেতরে বেদির ওপর ১২ ফুট উঁচু করে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে শরিয়তবিরোধী কবর দেওয়ার অভিযোগ তুলে ৫ সেপ্টেম্বর জুমার নামাজের পর নুরাল পাগলার দরবারে হামলা চালায় তৌহিদী জনতা। এ সময় সংঘর্ষে রাসেল মোল্লা নামে নুরুল পাগলের এক ভক্ত নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। হামলাকারীরা একপর্যায়ে নুরাল পাগলার কবর খুঁড়ে লাশ তুলে মহাসড়কের ওপর পুড়িয়ে দেয়। পরে নুরাল পাগলার বাড়িতে লুটপাট চালায়।

অ্যাডভোকেট শরিফুল ইসলাম ব‌লেন, আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাম‌জিদ হোসেন মামলাটি আমলে নিয়ে তদন্তের জন্য পিবিআইকে আদেশ দিয়েছেন। চলতি বছরের ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে মামলাটি তদন্ত করে পিবিআইকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ‌্য, এর আগে এই ঘটনায় পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। একইভাবে নিহত ভক্ত রাসেল মোল্লার বাবা মো. আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে আরও ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। ওই দুটি মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

