পদ্মার এক কাতল বিক্রি ৫৫ হাজার টাকায়

রাজবাড়ী প্রতি‌নি‌ধি

১৯ কেজি ওজনের কাতলা মাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর পদ্মায় জে‌লের জা‌লে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বি‌ক্রি হ‌য়ে‌ছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কে‌জি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপ‌জেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।

কৃষ্ণ হালদার জানান, ভোরে তিনি তাঁর দল নি‌য়ে পদ্মা নদীর চরকর্নেশনা এলাকায় জাল ফেলেন। প‌রে জাল তুল‌তেই দেখ‌তে পান বড় এক‌টি কাতল আটকা প‌ড়ে‌ছে। সকা‌লে দৌলতদিয়ার চকু মোল্লার আড়তে নিয়ে ওজন দি‌য়ে দে‌খেন ১৯ কে‌জি। প‌রে উন্মুক্ত নিলা‌মে ২ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে ৫৩ হাজার ২০০ টাকায় মাছ‌টি কি‌নে নেন মাছ ব‌্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ।

শাজাহান শেখ বলেন, ‘পদ্মা নদীর পানি কমার ফলে এখন মাঝেমধ্যে বড় আকৃতির রুই, কাতল, পাঙ্গাশসহ বিভিন্ন জাতের মাছ ধরা পড়ছে। ভো‌রে ধরা পরা ১৯ কেজির কাতল মাছটি কু‌ষ্টিয়ার এক ব‌্যবসায়ীর কা‌ছে ২ হাজার ৯০০ টাকা কেজি দরে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।’

