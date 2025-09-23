ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত মা ও মেয়ের মৃত্যু

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার মহাখালী ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।
জানা গেছে, গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় মারা যায় প্রতিভা মণ্ডল (৩)। এর আগে রোববার মারা যান শিশুটির মা জয়ন্তী মণ্ডল (৩৩)। জয়ন্তী রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুর ইউনিয়নের বাঘুটিয়া গ্রামের সমির মণ্ডলের স্ত্রী।
গতকাল সোমবার রাতে বহরপুর ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সহকারী সুপ্লব রায় তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানতে চাইলে জয়ন্তী মণ্ডলের ভাইয়ের ছেলে বিপুল বলেন, ‘সমির মণ্ডল স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে ঢাকায় থাকতেন। গত বুধবার জ্বরে আক্রান্ত হন জয়ন্তী ও প্রতিভা। তাদের ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর রোববার সকালে প্রতিভা মারা যায়। এক দিন পর গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জয়ন্তী মারা যান। তাদের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।