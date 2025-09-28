নেছারাবাদে গাছ কাটার রশিতে আটকে মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

পিরোজপুরের নেছারাবাদে গাছ কাটার রশিতে আটকে মো. তানিম (২৩) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার শেহাংগল এলাকায় স্বরূপকাঠি-পিরোজপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানিম উপজেলার পানাউল্লাহপুর গ্রামের মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে তানিম ও তাঁর বন্ধু আনিসুর রহমান মোটরসাইকেলে করে পিরোজপুরের উদ্দেশে রওনা হন। তাঁরা শেহাংগল এলাকায় পৌঁছালে সড়কের পাশে বেলায়েত নামে এক ব্যক্তি গাছ কাটছিলেন। গাছ নামানোর জন্য তিনি সড়কের ওপর আড়াআড়িভাবে রশি বেঁধে রেখেছিলেন।
মোটরসাইকেলচালক আনিস রশিটি দেখতে পেয়ে মাথা নিচু করলেও পেছনে বসা আরোহী তানিম তা খেয়াল করতে পারেননি। এ সময় রশিটি তানিমের গলায় আটকে যায় এবং তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
প্রত্যক্ষদর্শী মো. রায়হান ফয়সাল বলেন, ‘মোটরসাইকেলটি রশির কাছে পৌঁছালে চালক মাথা নিচু করে বাঁচতে পারলেও পেছনের আরোহী তানিম রশিতে আটকে সড়কে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান।’
নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক লিমা আক্তার জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তানিমের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান।
নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) মো. বনি আমিন বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা হাসপাতালে লাশের কাছে পুলিশ পাঠিয়েছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’