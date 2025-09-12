পিরোজপুরে জাপা-স্বেচ্ছাসেবক দলের ৫০ নেতা-কর্মীর জামায়াতে যোগদান

পিরোজপুরের নাজিরপুরে জাতীয় পার্টির (জাপা) ও স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রায় ৫০ জন নেতা-কর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। আজ শুক্রবার উপজেলা জামায়াতের প্রতিনিধি সমাবেশে সহযোগী ফরম পূরণ করে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।
যোগদান করা ব্যক্তিরা হলেন জাতীয় পার্টির নাজিরপুর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক ও সদর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আল আমিন খান এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের উপজেলা যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইস্রাফিল হাওলাদার। তাঁদের সঙ্গে প্রায় ৫০ জন নেতা-কর্মী জামায়াতে যোগ দেন বলে জানান আয়োজকেরা।
এ সময় পিরোজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ সাঈদী বলেন, ‘আজ যাঁরা বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ছেড়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিলেন, তাঁরা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জামায়াত কোনো স্বার্থের রাজনীতি করে না, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করি।’
মাসুদ সাঈদী আরও বলেন, ইসলামি আদর্শ ছাড়া এ দেশে প্রকৃত শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আসন্ন দিনে জামায়াত হবে নির্যাতিত মানুষের ভরসার ঠিকানা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের অগ্রদূত।
মাওলানা আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান আলোচক জেলা আমির অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসেন ফরিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. জহিরুল হক, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি (অব.) সেনা কর্মকর্তা কাজী মোসলেহ্ উদ্দিন, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন মাওলানা আবু দাউদ।