মঠবাড়িয়ায় গৃহবধূর লাশ উদ্ধার, বাবা ও স্বামী আটক

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় লামিয়া আক্তার পলি (২২) নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার দাউদখালী ইউনিয়নের হারজী গ্রামে গৃহবধূর বাবার বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গৃহবধূর বাবা লিটন হাওলাদার ও স্বামী হাসান মৃধাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।
লামিয়া মঠবাড়িয়া পৌর শহরের সবুজনগর মহল্লার হাসান মৃধার স্ত্রী।
থানা ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তিন বছর আগে হাসান ও লামিয়ার বিয়ে হয়। স্বামীর অন্যত্র সম্পর্কের অভিযোগ তুলে বিয়ের পর থেকে এই দম্পতির মধ্যে কলহ চলছিল। দুদিন আগে স্বামী ও শিশুসন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে যান লামিয়া। গতকাল শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন। মধ্যরাতে হাসান মৃধা শ্বশুর লিটন হাওলাদারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জানান, লামিয়া আত্মহত্যা করেছেন। লিটন হাওলাদার ছুটে গিয়ে দেখেন, মেয়ের লাশ ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে।
নিহত গৃহবধূর খালা নুসরাত বেগম অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার বোনের মেয়েকে কলহের জেরে মেরে লাশ ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখে তার স্বামী। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের দাবি জানাই।’
অন্যদিকে হাসানের মা বিউটি বেগম জানান, ‘আমার ছেলেকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে। আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক।’
এ ঘটনায় মঠবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে বাবার বসতঘর হতে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গৃহবধূর বাবা ও স্বামীকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।