পিরোজপুরে হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন

পিরোজপুর সদর উপজেলার ঝনঝনিয়া এলাকায় ব্যবসায়ী আবুল কালাম শরীফ হত্যা মামলায় তিন নারীসহ ছয়জনকে যাবজ্জীবন এবং একজনকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
আজ রোববার দুপুরে পিরোজপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. মজিবুর রহমান এই রায় দেন। এ সময় দুই আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অন্যরা পলাতক রয়েছেন।
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন এজাজ শরীফ (২৭), আক্কাস শরীফ (৫২), সাফায়েত শরীফ (৫২), শেফালী বেগম (৪৫), হেপী বেগম (২৮) ও লিমা বেগম (২০)। দুই বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম এমরান (২৮)। তাঁরা সদর উপজেলার ঝনঝনিয়া এলাকার বাসিন্দা।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতার জেরে ২০১৪ সালের ১০ জুলাই রাতে আবুল কালাম শরীফকে (৫৫) আসামিরা কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেন। এ ঘটনায় তাঁর ভাই হাকিম শরীফ পিরোজপুর সদর থানায় হত্যা মামলা করেন।
আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি মো. ওয়ালিদ হাসান বাবু আজকের পত্রিকাকে বলেন, আবুল কালাম শরীফ হত্যা মামলায় আদালত ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন। জরিমানা অনাদায়ে তাঁদের আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন। এ ছাড়া একজনকে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং ২ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
ওয়ালিদ হাসান বাবু আরও বলেন, মামলায় ১১ জন আসামির মধ্যে দুই আসামি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাদের শিশু আদালতে পাঠানো হয়েছে। একজনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। এ ছাড়া একজন আসামি মারা গেছেন। রায় ঘোষণার সময় দুই আসামি সাফায়েত শরীফ ও হেপী বেগম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।