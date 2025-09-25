পিরোজপুরে প্রধান শিক্ষকের দুই পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

পিরোজপুরে দুর্বৃত্তদের হামলায় জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিপুল মিত্র (৫০) গুরুতর আহত হয়েছেন। মুখোশধারী হামলাকারীরা তাঁর দুই পা ও ডান হাত ভেঙে দেয় বলে জানা গেছে। তাঁর সঙ্গে থাকা সহকারী শিক্ষক অসীম কুমারও (৪৬) আহত হয়েছেন। তবে কোন বিরোধে কারা এ হামলা চালিয়েছে, তা জানা যায়নি।
আহত অসীম কুমার জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে বিদ্যালয়ের ছুটি শেষে প্রধান শিক্ষক বিপুলের মোটরসাইকেলে তিনি পিরোজপুর শহরে ফিরছিলেন। পথে পিরোজপুর-নাজিরপুর সড়কের ঝারঝারিয়াতলা এলাকায় পৌঁছালে ৭-৮ জন দুর্বৃত্ত তিন থেকে চারটি মোটরসাইকেলে এসে তাঁদের পথ রোধ করে। পরে তারা বিপুল মিত্রকে এলোপাতাড়ি মারধর করে এবং একপর্যায়ে তার দুই পা ও ডান হাত ভেঙে দেয়। এ সময় অসীম কুমারও হামলায় আহত হন।
স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে পিরোজপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখান থেকে বিপুল মিত্রকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সহকারী শিক্ষক অসীমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।
পিরোজপুর সদর হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার বলেন, ‘বিপুল মিত্রের ডান পায়ের নিচে ভেঙে বের হয়ে গেছে এবং বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচে ভেঙেছে। ডান হাত কবজি ভেঙে সরে গেছে। আমরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রেফার করেছি।’
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি এলিজা জামান জানান, বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দুপুরে অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পর বিকেলে এ হামলার খবর পান।
পিরোজপুর সদর থানার ওসি মো. রবিউল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। তবে এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।