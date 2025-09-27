বাউফলের কালাইয়া বন্দরে অগ্নিকাণ্ডে দুই দোকান ভস্মীভূত

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ কালাইয়া বাণিজ্যিক বন্দরের আলী আকবর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে এই দুর্ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ী এনায়েত হোসেনের একটি মুদি মনোহরি দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে। একই সঙ্গে, পাশের সাহাবুদ্দিন সাবুর হার্ডওয়্যার দোকানটিও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, প্রথমে এনায়েত হোসেনের দোকান থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় বাউফল ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।
অগ্নিকাণ্ডে ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্তদের।
অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে বাউফল ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা সোহরব হোসেন বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত দোকানটিতে মুদি-মনোহরির পাশাপাশি চায়ের দোকান ও লন্ড্রির কাজও চলতো। আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, লন্ড্রি অথবা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে।"