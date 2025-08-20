হোম > সারা দেশ > পঞ্চগড়

ভিতরগড় সীমান্তে তিন বাংলাদেশি আটক

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

বিজিবির হাতে আটক তিনজন। ছবি: সংগৃহীত

পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার ভিতরগড় সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে নীলফামারী ব্যাটালিয়নের (৫৬ বিজিবি) একটি টহল দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে।

জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সদর থানাধীন ভিতরগড় বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ৭৪৪ /৪-আর থেকে প্রায় ১৪০ গজ ভেতরে পোকলাভিটা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ভারতে অনুপ্রবেশের প্রাক্কালে তিনজনকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন—ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আচ্চানিমবাড়ী গ্রামের মৃত উপেনের ছেলে রাম (৩৫), তাঁর স্ত্রী চন্দনা রাণী (৩৩) এবং দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার চান্দুরী গ্রামের মো. মনাব্বরের ছেলে মো. শামীম (৩২)।

জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, ভারতে প্রবেশের জন্য একাধিক দালালের মাধ্যমে ৪৯ হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে সীমান্তে আসেন তাঁরা। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে নগদ ৯ হাজার ৭৬০ টাকা, দুটি বাটন মোবাইল ফোন ও একটি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিজিবি জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে এবং তাঁদের সদর থানায় সোপর্দ করা হবে। পাশাপাশি সদর দপ্তরের নির্দেশনায় সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ, মানব পাচার ও চোরাচালান রোধে বিজিবির অভিযান ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

