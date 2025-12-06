হোম > সারা দেশ > পঞ্চগড়

পঞ্চগড় ১ ও ২ আসন: তরুণদের টানার চেষ্টায় প্রার্থীরা

ফাহিম হাসান, পঞ্চগড়

ফরহাদ হোসেন আজাদ, ব্যারিস্টার নওশাদ জমির, সারজিস আলম, সফিউল্লাহ সুফি, ইকবাল হোসাইন ও শিশির আসাদ।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে পঞ্চগড়ে বইছে ভোটের হাওয়া। জেলার পাঁচটি উপজেলা নিয়ে গঠিত দুটি সংসদীয় আসনে প্রার্থী ও মনোনয়নপ্রত্যাশীদের তৎপরতা বেড়েছে দৃশ্যমানভাবে। কর্মী-সমর্থকদের ব্যস্ততা, গণসংযোগ ও ব্যানার-ফেস্টুনে এখন সরব পুরো জেলা। তরুণ ভোটারদের ঘিরে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা দিনরাত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আগামী নির্বাচনে পঞ্চগড়ের দুটি আসনেই ভোটযুদ্ধ বেশ জমজমাট হতে যাচ্ছে। প্রবীণ রাজনীতিকদের পাশাপাশি তরুণ প্রার্থীরাও মাঠে আছেন। এই দুই আসনে তরুণ ভোটারদেরই ‘কিংমেকারের’ ভূমিকায় দেখা যাবে।

পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া ও আটোয়ারী উপজেলা নিয়ে গঠিত পঞ্চগড়-১ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নওশাদ জমির। তিনি এর আগেও ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। এবারও মাঠে সরব নওশাদ। এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমির ইকবাল হোসাইন গ্রামেগঞ্জে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমও ভোটের প্রচারে সক্রিয় রয়েছেন।

এ ছাড়া জাসদ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দলটির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, জাগপার মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, গণসংহতি আন্দোলন থেকে সাজেদুর রহমান সাজু, গণঅধিকার পরিষদ থেকে মাহাফুজার রহমান এবং খেলাফতে মজলিস থেকে মীর মোর্শেদ তুহিনও প্রচার চালাচ্ছেন।

বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত পঞ্চগড়-২ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির পল্লী উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক ফরহাদ হোসেন আজাদ। এ আসনে জামায়াতের প্রার্থী সফিউল্লাহ সুফি, জাগপার মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, জাসদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এমরান আল আমিন, গণঅধিকার পরিষদের নেতা আসাদুজ্জামান নুর আসাদ, ইসলামী আন্দোলনের কামরুল হাসান প্রধান, এনসিপির শিশির আসাদ, খেলাফতে মজলিসের আবুল কাশেম এবং কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) জেলা সভাপতি আশরাফুল ইসলামও নির্বাচনী প্রস্তুতিতে রয়েছেন। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের শীর্ষ নেতা ও গণতান্ত্রিক পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর আমির হোসেন আমুও এ আসন থেকে প্রার্থী হতে চান।

‘কিংমেকার’ তরুণ ভোটার

পঞ্চগড়ের সর্বশেষ হালনাগাদ করা ভোটার তালিকা অনুযায়ী, জেলায় মোট ভোটার ৮ লাখ ৭১ হাজার ৫২৫ জন। এর মধ্যে ১৮ থেকে ২১ বছর বয়সী ভোটার ৬৪ হাজার ৫৫৩ জন, ২২ থেকে ২৫ বছর বয়সী ৮৭ হাজার ৪৪৮ জন এবং ২৬ থেকে ২৯ বছর বয়সী ৮০ হাজার ৬৪৭ জন। সব মিলিয়ে ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী ভোটার ২ লাখ ৩২ হাজার ৬৪৮ জন, যা মোট ভোটারের প্রায় ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ।

এই তরুণ ভোটাররাই আসন্ন নির্বাচনে ‘কিংমেকার’। বিশেষ করে যাঁরা প্রথমবার ভোট দিতে যাচ্ছেন, তাঁদের সিদ্ধান্তই ঘুরিয়ে দিতে পারে নির্বাচনের ফল।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, গত ১৫ বছরে এই বয়সসীমার বড় একটি অংশ ভোট দিতে পারেননি বা দেননি। এবার তাঁরাই হতে পারেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ভোটারগোষ্ঠী। তাই রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে নামছে তরুণদের মন জয়ের কৌশল নিয়ে; উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নওশাদ জমির বলেন, ‘জাতীয়তাবাদী দলের ৩১ দফা এবং ১৮০ দিনের কর্মসূচির মূল অংশগুলো আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরছি। যেন ভোটাররা বুঝে ভোট দিতে পারে, কারা বাস্তব উন্নয়ন করতে সক্ষম।’

এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেন, ‘প্রার্থীর ক্লিন ইমেজ থাকা জরুরি। জনগণের জন্য কাজ করার মানসিকতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচিত হলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের উন্নয়ন নিশ্চিত করব। নেতারা জনগণের কাছে যাবেন, জনগণ নয়।’

জেলা জামায়াতের আমির ইকবাল হোসাইন বলেন, ‘আমরা জনগণের দোয়া ও ভালোবাসা নিয়েই মাঠে নেমেছি। জনগণের পাশে থেকে ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য।’

