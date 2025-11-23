পঞ্চগড়ে তাপমাত্রার পারদ নামল ১২ ডিগ্রিতে

পঞ্চগড়ে ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত তীব্র হচ্ছে শীতের দাপট। আজ রোববার তাপমাত্রার পারদ নেমে দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ। ভোরের কনকনে ঠান্ডায় রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। তবে সূর্য ওঠার পর তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ে।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস জানায়, গত সপ্তাহে তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রির আশপাশে। শনিবার ১৪ দশমিক ৭, শুক্রবার ১৪ দশমিক ৯, বৃহস্পতিবার ১৩ দশমিক ৯, বুধবার ১৪ দশমিক ৩, মঙ্গলবার ১৪ দশমিক ৬, সোমবার ১৪ দশমিক ৫ ও রোববার ১৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। স্থিতিশীল তাপমাত্রার পর আজ পারদ ১২ ডিগ্রির ঘরে নামায় শীতের অনুভূতি বেড়েছে।
দিনের রোদে তেমন শীত না লাগলেও সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত শীতের তীব্রতা যেন হঠাৎ বেড়ে যায়। সদর এলাকার বেলাল হোসেন বলেন, ‘সকাল থেকে হালকা কাপড়েই চলা যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই গায়ে মোটা কাপড় নিতে হয়। রাতে কম্বল ছাড়া ঘুমানোই কষ্টের।’
একই এলাকার নির্মাণশ্রমিক কাদের আলী বলেন, ‘দিনে কাজ করলে ঠান্ডা কম টের পাওয়া যায়, কিন্তু ভোরে সাইটে গেলে শীত অনেক। শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। কাজের গতি কমে যাচ্ছে।’
তেঁতুলিয়ার ভ্যানচালক দুলু মিয়া বলেন, ‘রাতে বের হলে ঠান্ডায় হাত-পা জমে যায়। রাতে চলাচল করাই মুশকিল, ভোরবেলায় তো আরও বেশি শীত, শরীর যেন বরফ হয়ে যায়।’
এদিকে কুয়াশা না থাকলেও শীতের দাপট বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে বলে জানালেন তেঁতুলিয়ার বাসিন্দা গোপাল চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, ‘কুয়াশা নাই, কিন্তু ঠান্ডা বাতাসে শরীর কাঁপে। বিশেষ করে সন্ধ্যা থেকে ভোররাত পর্যন্ত।’
শীতে জনস্বাস্থ্যে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। হাসপাতালগুলোতে সর্দি-কাশি, জ্বর, নিউমোনিয়া ও ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে শিশুকে নিয়ে আসা নাঈমা আক্তার জানান, আবহাওয়ার ওঠানামায় তাঁর ছেলে জ্বরে কাবু হয়ে পড়েছে। দিনে গরম, রাতে শীত—এই পরিবর্তন শিশুরা সহ্য করতে পারে না। তাই চিকিৎসার জন্য দৌড়াতে হয়।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘রাত বাড়লে শীতের তীব্রতা বাড়ে এবং সকাল গড়ালে সূর্যের তাপমাত্রা দ্রুত ওপরে ওঠে। আজ ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে। মাসের শেষ দিকে হালকা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।’
পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক কাজী মো. সাইমুজ্জামান জানান, শীতার্ত মানুষের সহায়তায় সরকারিভাবে ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং উপজেলাগুলোতে শীতবস্ত্র বিতরণ চলছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগেও শীতবস্ত্র বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।