আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ-বিস্ফোরণ, গুলিবিদ্ধ ২ পথচারী

পাবনার ঈশ্বরদীতে আধিপত্য বিস্তার ও পদ্মা নদীর বালুমহাল থেকে টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও হাতবোমা (ককটেল) বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় গোলাগুলিতে দুই পথচারী আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার সাঁড়া ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ঘাট এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ ও গোলাগুলির এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের হঠাৎপাড়ার মো. সজিব আলী (২৫) ও হোসেন আলীর ছেলে নিজাম উদ্দিন (৩০)। তাঁদের প্রথমে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ঈশ্বরদী লক্ষীকুণ্ডা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম গোলাগুলির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, পদ্মা নদীতে ইজারাদারদের টোল আদায় নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনাটি ঘটেছে। তবে ঘাটে পুলিশের উপস্থিতির কারণে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক নাফিজা খানম বলেন, বিকেলে সজীব ও নিজাম নামের দুজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। তাঁদের অবস্থা গুরুতর হওয়ার কারণে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নৌ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেলা ৩টার দিকে কুষ্টিয়া এলাকার তরিয়া মহলের ইজারাদার মেসার্স এ টি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মেহেদী হাসানের লোকজন তরিয়া মহাল ঘাটের সরকারি টোল তুলছিলেন। এ সময় প্রতিপক্ষ কুষ্টিয়ার গ্রুপ অন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী নৌ চ্যানেল ইজারাদার খন্দকার সোহেলের লোকজন নদীপথে তাঁদের পাকশী সীমানা অতিক্রম করে স্পিডবোট ও একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ঈশ্বরদীর পাকশী নদী সীমানায় চলে আসেন। একপর্যায়ে পক্ষটি পাকশীর হঠাৎপাড়া নদীঘাটে এসে ককটেল ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। এ সময় তারা স্পিডবোট ও নৌকা চালিয়ে পাকশীর পাঁচ নম্বর ঘাট এলাকায় প্রায় ৩০ মিনিট ধরে গুলিবর্ষণ করে। এতে নদীর পাড়ের বেশ কিছু বাড়িঘরের টিনের চাল ও বেড়া ফুটো হয়ে যায়। এ সময় দুজন পথচারী গুলিবিদ্ধ হন।
একপর্যায়ে হামলাকারীরা মেহেদীপক্ষের একটি স্পিডবোট নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মেহেদীর লোকজনও প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। গুলিবর্ষণের শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঈশ্বরদী থানা ও নৌ পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
ঈশ্বরদীর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। নৌ পুলিশ এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেবে বলে আমাকে জানিয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদী এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নৌ পুলিশকে বলা হয়েছে।’