সাঁথিয়ায় যুবককে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে পা ভেঙে দিলে দুর্বৃত্তরা

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি

পাবনার সাঁথিয়ায় জুলহক (২৪) নামের এক যুবককে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে খানমাহমুদপুর মাঠের মধ্যে হাতুড়ি ও জিআই পাইপ দিয়ে পিটিয়ে পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

সোমবার (২ মার্চ) রাত সাড়ে ৭টায় উপজেলার স্বরপ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জুলহক উপজেলার স্বরপ গ্রামের আব্দুল রাজ্জাকের ছেলে।

এলাকাবাসী ও থানা সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত সাড়ে ৭টার সময় জুলহক স্বরপ এলাকায় রাস্তার ওপর ওঠা মাত্রই ইজিবাইকে তিন-চারজন দুর্বৃত্ত তুলে নেয়। একপর্যায়ে জুলহকের চোখ বেঁধে খানমাহমুদপুর মাঠের মধ্যে নিয়ে মারধর করে ডান পা ভেঙে দেয়।

এ সময় তাঁর চিৎকারে লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা জুলহকের কাছে থাকা ৯৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে চলে যায়। পরে স্থানীয়রা আহত জুলহককে সাঁথিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আহত জুলহকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

এ ব্যাপারে জুলহেকের ভাই বাদী হয়ে ছয়জনের নাম উল্লেখসহ চার-পাঁচ অজ্ঞাত নামা ব্যক্তিকে আসামি করে সাঁথিয়া থানায় অভিযোগ দিয়েছে।

সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

