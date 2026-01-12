পাবনায় কারাগারে থাকা আ.লীগ নেতার মৃত্যু

পাবনার বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী, জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও জেলা আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক প্রলয় চাকির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
পাবনা জেল সুপার ওমর ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, পাবনা জেলা কারাগারে বন্দী থাকাবস্থায় গত শুক্রবার সকালে হৃদ্রোগ ও ডায়াবেটিসজনিত রোগে অসুস্থবোধ করেন প্রলয় চাকি। এ সময় তাঁকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার রাত ৯টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার ময়নাতদন্ত শেষে তাঁর মরদেহ পাবনাতে নিয়ে আসা হবে বলে স্বজনেরা জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, প্রলয় চাকি জেলার একসময়ের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক ও অভিনেতা প্রয়াত লক্ষ্মী দাস চাকির বড় ছেলে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় গত ১৬ ডিসেম্বর সকালে প্রলয় চাকিকে তাঁর পাথরতলার বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। এর পর থেকে পাবনা জেলা কারাগারেই ছিলেন তিনি।