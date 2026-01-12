হোম > সারা দেশ > পাবনা

পাবনায় কারাগারে থাকা আ.লীগ নেতার মৃত্যু

পাবনা প্রতিনিধি

প্রলয় চাকি। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী, জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও জেলা আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক প্রলয় চাকির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পাবনা জেল সুপার ওমর ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, পাবনা জেলা কারাগারে বন্দী থাকাবস্থায় গত শুক্রবার সকালে হৃদ্‌রোগ ও ডায়াবেটিসজনিত রোগে অসুস্থবোধ করেন প্রলয় চাকি। এ সময় তাঁকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার রাত ৯টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার ময়নাতদন্ত শেষে তাঁর মরদেহ পাবনাতে নিয়ে আসা হবে বলে স্বজনেরা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, প্রলয় চাকি জেলার একসময়ের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক ও অভিনেতা প্রয়াত লক্ষ্মী দাস চাকির বড় ছেলে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় গত ১৬ ডিসেম্বর সকালে প্রলয় চাকিকে তাঁর পাথরতলার বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। এর পর থেকে পাবনা জেলা কারাগারেই ছিলেন তিনি।

সম্পর্কিত

ঈশ্বরদীতে ভাড়া বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিরাপদ এলাকা গড়ব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে

পাবনা-৫: ১৭ মামলার আসামি শিমুল, ইকবালের মাথায় ১

চাটমোহরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দায়িত্বরত নার্সকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

কথা পরিষ্কার—নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার করা যাবে না: হাবিব

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

পাবনার সাঁথিয়া: উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন গণশৌচাগার

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

পিটিয়ে হত্যা করা আইনজীবী নাঈম উবারে গাড়ি চালাতেন—জানালেন সহকর্মীরা

দখল-দূষণে বিলীন আত্রাই: নদ ভরাট করে ক্লিনিক মার্কেট ভবন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা