বেশি দামে সার বিক্রি, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি

বেশি দামে সার বিক্রি করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

পাবনার চাটমোহর উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের মির্জাপুর ও নিমাইচড়া বাজারে অভিযান চালিয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার বেলা ২টার দিকে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুসা নাসের চৌধুরী।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কুন্তলা ঘোষ, নিমাইচড়া ইউনিয়নের প্রশাসক ও উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে বেশি দামে সার বিক্রি করা হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের মির্জাপুর লক্ষ্মী নারায়ণ এন্টারপ্রাইজের মালিক শিবেন্দ্রনাথ দত্তকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া একই অপরাধে নিমাইচড়া বাজারে অবস্থিত আজম এন্টারপ্রাইজের মালিক আজম আলীকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ বিষয়ে ইউএনও মুসা নাসের চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত দাম ছাড়া কোনো ব্যবসায়ীকে বেশি দামে সার বিক্রি করতে দেওয়া হবে না।

