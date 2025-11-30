চাটমোহরে ট্রাকচাপায় শিশু নিহত

পাবনার চাটমোহরে ট্রাকের ধাক্কায় রাব্বি সরদার (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে।
আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ফৈলজানা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর উত্তরপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাব্বি ফৈলজানা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর উত্তরপাড়া গ্রামের শাহ আলম সরদার ছেলে।
এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে একটি ট্রাক উপজেলার ফৈলজানা ইউনিয়ন শরৎগঞ্জ থেকে ছাইকোলা ইউনিয়নের কাটেঙ্গা যাচ্ছিল। পথিমধ্যে জগন্নাথপুর উত্তরপাড়া বিশ্ব রোড এলাকায় পৌঁছালে শিশু রাব্বি ট্রাকের সামনে দিয়ে দৌড় দেয়। তখন ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই শিশুটি মারা যায়। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ব্যাপারে চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল আলম বলেন, ট্রাকের ধাক্কায় শিশু রাব্বি মারা গেছে। এখন পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।