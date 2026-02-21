হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

নোয়াখালীতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে আ. লীগের ৬ নেতা-কর্মী আটক

নোয়াখালী প্রতিনিধি

শহীদ মিনারে ফুল দিতে গিয়ে আটক আ. লীগের ছয় নেতা-কর্মী। ছবি: আজকের পত্রিকা

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে আটক হয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের ছয় নেতা-কর্মী। পরে তাদের ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর করা একটি মামলা গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের বিচারিক আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার বসুরহাট বাজার থেকে এই ছয়জনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মুছাপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের হুমায়ুন কবিরের ছেলে সোহেল (৪৫), সিরাজপুর ইউনিয়নের পশ্চিম মোহাম্মদ নগর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে সিরাজুল হক মঞ্জু (৩৫), একই গ্রামের মনির আহমদের ছেলে হুমায়ুন কবির (৪০), মোহাম্মদ নগর গ্রামের সিদ্দিক মিয়ার ছেলে শেখ ফরিদ (৪০), চর হাজারী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সফি উল্লার ছেলে শরিয়ত উল্যাহ মিলন (৪৫) ও একই ওয়ার্ডের আবদুল হকের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪৫)।

পুলিশ জানায়, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১০-১৫ জন নেতা-কর্মী বসুরহাট বাজারের বিভিন্ন স্থানে জড়ো হন। পরে তাঁরা বসুরহাট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, আটক ব্যক্তিরা সবাই আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁদের ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর করা একটি মামলা গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

