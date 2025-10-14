হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে বাসে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

নোয়াখালী প্রতিনিধি

সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়া বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কেন্দুরবাগ এলাকায় একটি বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চারজন দগ্ধ হয়েছে। এ সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং অরেকটি বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কেন্দুরবাগ মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন কেন্দুরবাগ বাজার এলাকার সিএনজিচালক রেজু মিয়া (৬৫), একই এলাকার বেচু মিয়া (২৬), আরমান (২৩) ও ফিলিং স্টেশনের কর্মচারী জাবেদ হোসেন (৪০)।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, লক্ষ্মীপুরের আজাদ পরিবহনের একটি বাস রাতে গ্যাস নিতে কেন্দুরবাগ মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে আসে। কিছুক্ষণ পর বাসে গ্যাস দেওয়ার সময় হঠাৎ বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে পাম্পে থাকা লোকজন, অটোরিকশাচালকসহ চারজন আহত হয়। খবর পেয়ে চৌমুহনী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

বেগমগঞ্জ মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহরিয়ার কামাল বলেন, বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

