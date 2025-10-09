হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের কলহ, ২০ ঘণ্টা পর মায়ের লাশ দাফন

নোয়াখালী প্রতিনিধি

সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে কলহ বাধে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দুই ছেলের বিরোধকে কেন্দ্র করে মায়ের লাশ দাফনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অবশেষে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুবাইয়া বিনতে কাশেমের হস্তক্ষেপে প্রায় ২০ ঘণ্টা পর লাশ দাফন সম্পন্ন হয়। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শাহজাদপুর এলাকার ইনু মিয়ার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শাহজাদপুর এলাকার মৃত মাওলানা সেলামত উল্ল্যাহর স্ত্রী আমেনা বেগম (৬৫) গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ এলাকায় তাঁর মেয়ের বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর লাশ স্বামীর কবরের পাশে দাফনের জন্য নিজ বাড়ি শাহজাদপুর গ্রামে ইনু মিয়ার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এ সময় দুই ছেলে নজিব উল্ল্যাহ ও সাইফুল্লার মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে তুমুল কলহ বেধে যায়। একপর্যায়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মারামারি লেগে যায় এবং মায়ের লাশ দাফনে বাধা দেওয়া হয়। এলাকার লোকজন তাঁদের মায়ের লাশ দাফন সম্পন্ন করতে অনুরোধ করেও ব্যর্থ হন। খবর পেয়ে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুবাইয়া বিনতে কাশেম ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে সমঝোতা করেন।

লাশবাহী গাড়ি বাড়িতে আসে। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি মাওলানা বিল্লাহ বলেন, নজিব উল্ল্যাহ ও সাইফুল্লার মধ্যে মায়ের সম্পত্তি নিয়ে অনেক দিন ধরে বিবাদ চলছিল। এ বিষয়ে সমাজে একাধিকবার বসে মীমাংসার চেষ্টা করেও কোনো সমাধান না হওয়ায় আজ এ ঘটনা ঘটল।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুবাইয়া বিনতে কাশেম বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমি দুই পক্ষকে বুঝিয়ে সমঝোতায় এনেছি। পরে বেলা ২টায় লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।’

