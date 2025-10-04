হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

কোম্পানীগঞ্জে খালে ডুবে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

নোয়াখালী প্রতিনিধি

আবদুল মালেক। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় একটি খাল থেকে আবদুল মালেক (৭০) নামে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে চরএলাহী ইউনিয়নের গাংচিলের ১২ নম্বর স্লুইস খাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

মালেক চরএলাহী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গাংচিল এলাকার মৃত রুস্তম আলীর ছেলে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে খালের পাশে ঘাস কাটতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মালেক গরুর জন্য খালপাড়ে ঘাস কাটতে যান। খালে পানি কিছুটা কম ছিল। ঘাসভর্তি বস্তা নিয়ে খাল পার হওয়ার সময় জোয়ারের পানি বেড়ে যায়। মালেক সাঁতার না জানায় জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যান। আজ শনিবার সকালে স্থানীয় জাফরের জালে মালেকের লাশ আটকে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

