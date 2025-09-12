আফ্রিকায় নিখোঁজ নোয়াখালীর যুবকের লাশ দোকানের ফ্রিজে

দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজী মহি উদ্দিন পলাশ (৩৩) নামের এক বাংলাদেশির লাশ ফ্রিজ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পলাশের পার্শ্ববর্তী এক দোকানদার বিষয়টি তাঁর পরিবারকে জানান।
পলাশ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের গাবুয়া গ্রামের কাজী আইয়ুব আলী মাস্টার বাড়ির কাজী আমিন উল্লার ছেলে। আট ভাই বোনের মধ্যে পলাশ ছিলেন ষষ্ঠ।
পলাশের বড় ভাই কাজী সালে উদ্দিন মাসুম জানান, জীবিকার তাগিদে গত ২০১২ সালে আফ্রিকা পাড়িজমান পলাশ। পরে আফ্রিকার উইটব্যাংক এলাকায় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করেন তিনি। টানা প্রায় ১০ বছরের বেশি সময় পর দেশে এসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন পলাশ। সর্বশেষ এক বছর আগে দেশে এসেছিলেন তিনি।
মাসুম বলেন, ‘পলাশ দক্ষিণ আফ্রিকার সন্ত্রাসীদের ঝামেলা এড়াতে ওই দেশি এক যুবককে তার দোকানে চাকরি দেয়। গত কয়েক বছর ধরে ভালোই চলছিল পলাশের ব্যবসা। হঠাৎ করে গত তিন দিন আগে দোকান থেকে নিখোঁজ হয় পলাশ। পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীরা সম্ভাব্য জায়গায় পলাশকে খোঁজেন। বৃহস্পতিবার রাতে একজন ব্যবসায়ী আমাদের জানায় পলাশের দোকানের ডিপ ফ্রিজের মধ্যে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে।’ দোকানে চাকরি করা আফ্রিকান ওই ছেলেসহ সন্ত্রাসীরা পলাশকে হত্যা করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। পলাশের মৃতদেহ দ্রুত দেশে আনতে পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারি সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি।