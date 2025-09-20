হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

সুবর্ণচরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ৩

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 

দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতের ৮টার দিকে উপজেলার চেয়ারম্যানঘাট ও সোনাপুর সড়কের নূরানী ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বিভূতিভূষণ চন্দ্র মজুমদার, তাঁর সন্তান প্রাঙ্গন মজুমদার ও অটোরিকশার যাত্রী। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান।

স্থানীয়রা জানান, চেয়ারম্যানঘাট টু সোনাপুর সড়কের নূরানী ফিলিং স্টেশনের সামনে দ্রুতগতির সিএনজিচালিত অটোরিকশা বিপরীত থেকে আসা মোটরসাইকেলকে চাপা দিলে মোটরসাইকেলে থাকা তিন বছরের শিশু প্রাঙ্গণ ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে পাঠায়।

চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া জানান, সংঘর্ষে মোটরসাইকেলটিকে জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। দুর্ঘটনা নিয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে অটোরিকশা উল্টে পানিতে, এক নারী নিহত, আহত-৪

নোয়াখালীতে জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪০০ কিমি সড়ক

নোয়াখালীতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় নিহত ১, আহত ১৬

জলদস্যুরা ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দেয় ট্রলার, ২৪ ঘণ্টা সাগরে ভেসে ছিলেন ১৮ জেলে

হাতিয়ায় মাছ ধরা ট্রলারে জলদস্যুদের হামলা, এক জেলেকে অপহরণ

নোয়াখালীতে ৪২৫টি কচ্ছপ উদ্ধার, জলাশয়ে অবমুক্ত

আফ্রিকায় নিখোঁজ নোয়াখালীর যুবকের লাশ দোকানের ফ্রিজে

বেগমগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত ২

এনজিও অফিস থেকে ঋণগ্রহীতাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার, হাসপাতালে মৃত্যু

গাঁজা সেবন করে দুই বন্ধুর ঝগড়া, পরে পুকুর থেকে একজনের লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা