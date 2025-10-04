বেগমগঞ্জে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় আরমান হোসেন বিজয় (১৯) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার রাতে একলাশপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইসমাইল মেম্বারের বাড়িসংলগ্ন নতুন ব্রিজের পাশে এই ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার সকালে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিজয় মজিব সড়ক থেকে নতুন ব্রিজের কাছে আসার পথে অজ্ঞাত কয়েকজন লোক আরমানকে মারধর করে। পরে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ইসমাইল মেম্বারের বাড়ির সামনে ফেলে চলে যায় তারা। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বেগমগঞ্জ মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কুতুব উদ্দিন লিয়ন বলেন, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটতে পারে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।