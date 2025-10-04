হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

বেগমগঞ্জে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

নোয়াখালী প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় আরমান হোসেন বিজয় (১৯) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার রাতে একলাশপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইসমাইল মেম্বারের বাড়িসংলগ্ন নতুন ব্রিজের পাশে এই ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার সকালে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিজয় মজিব সড়ক থেকে নতুন ব্রিজের কাছে আসার পথে অজ্ঞাত কয়েকজন লোক আরমানকে মারধর করে। পরে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ইসমাইল মেম্বারের বাড়ির সামনে ফেলে চলে যায় তারা। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বেগমগঞ্জ মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কুতুব উদ্দিন লিয়ন বলেন, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটতে পারে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে প্রবাসীর বসতঘরে হামলা-ভাঙচুর ও হয়রানির অভিযোগ

নোয়াখালীতে গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

পোলট্রি ও মাছ চাষে স্বাস্থ্যঝুঁকি চরমে, সুবর্ণচরে বাড়ছে হুমকি

পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে ভারত: আবদুল হান্নান মাসউদ

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে: মাহবুব উদ্দিন খোকন

সুবর্ণচরে পুকুরে ভাসছিল দুই ভাইয়ের নিথর দেহ

সুবর্ণচরে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

পাউবোর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ভোগদখল, চারজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

অটোরিকশাচালকের হাতে প্রাইভেট কার, পুকুরে ডুবে গেল প্রাণ

নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ৭ দালাল আটক, বিভিন্ন মেয়াদে সাজা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা