হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

হাতিয়ায় ১৬০ টন চোরাই কয়লাবোঝাই তিনটি ট্রলার জব্দ

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

চোরাই কয়লাবোঝাই জব্দ করা ট্রলার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অভিযানে প্রায় ১৬০ টন চোরাই কয়লাবোঝাই তিনটি ট্রলার জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত কয়লার আনুমানিক দাম প্রায় ১৬ লাখ টাকা। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে ট্রলারগুলো জব্দ করা হয়।

চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের গণমাধ্যম শাখা জানায়, দেশের উপকূলীয় এলাকায় অপরাধমূলক কার্যক্রম দমনে নৌবাহিনীর নিয়মিত টহল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, হাতিয়া উপজেলার জাহাজমারা ইউনিয়নের পাঙ্গাসিয়া খালে একটি ইটভাটার ঘাটে অবৈধভাবে আনা কয়লা খালাসের প্রস্তুতি চলছিল।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌবাহিনী ও হাতিয়া থানার পুলিশের একটি যৌথ আভিযানিক দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান শুরু করে এবং কয়লাবোঝাই তিনটি ট্রলার জব্দ করে।

ট্রলার তিনটি থেকে মোট ১৬০ টন কয়লা জব্দ করা হয়। এর মধ্যে একটি ট্রলারে ছিল ৮০ টন এবং বাকি দুটি ট্রলারে ৪০ টন করে কয়লা ছিল। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জব্দ করা কয়লার দাম প্রায় ১৬ লাখ টাকা এবং আটক তিনটি ট্রলারের আনুমানিক দাম প্রায় ৮০ লাখ টাকা।

নৌবাহিনী আরও জানিয়েছে, আটক কয়লা ও ট্রলার পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাতিয়া থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চোরাই কয়লাবোঝাই জব্দ করা ট্রলার। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ বিষয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা বলেন, ‘সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি সন্ত্রাস, মাদক, চোরাচালানসহ সব ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমনে নৌবাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে হাতিয়া উপকূলজুড়ে অবৈধ কয়লা ও পণ্য পাচারের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় নৌবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যৌথভাবে নজরদারি জোরদার করেছে।

সম্পর্কিত

কোম্পানীগঞ্জে খালে ডুবে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

বেগমগঞ্জে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে প্রবাসীর বসতঘরে হামলা-ভাঙচুর ও হয়রানির অভিযোগ

নোয়াখালীতে গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

পোলট্রি ও মাছ চাষে স্বাস্থ্যঝুঁকি চরমে, সুবর্ণচরে বাড়ছে হুমকি

পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে ভারত: আবদুল হান্নান মাসউদ

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে: মাহবুব উদ্দিন খোকন

সুবর্ণচরে পুকুরে ভাসছিল দুই ভাইয়ের নিথর দেহ

সুবর্ণচরে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

পাউবোর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ভোগদখল, চারজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা