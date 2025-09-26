সুবর্ণচরে পুকুরে ভাসছিল দুই ভাইয়ের নিথর দেহ

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ২ নম্বর চরবাটা ইউনিয়নের চরমজিদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত দুই শিশুর নাম সাইম (৪) ও লাবিব (২)। তারা আপন দুই ভাই। তারা চরমজিদ গ্রামের রেনু বাজারের উত্তর পাশে কুট্টিয়াবাড়ির সাহেদের ছেলে।
দুই শিশুর জ্যাঠা মাস্টার আবদুর রহিম জানান, সাইম ও লাবিব একসঙ্গে মিলে বাড়ির উঠানের আঙিনায় খেলছিল। একপর্যায়ে তারা পুকুরের পাড়ে চলে যায়। হঠাৎ ছোট ভাই লাবিব পা পিছলে পুকুরে পড়ে ডুবে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে সাইমও পানিতে ডুবে যায়। রাত ৮টার দিকে দুই শিশুকে পুকুরে ভাসতে দেখে স্বজনেরা তাদের উদ্ধার করে সুবর্ণচর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়েছে।