সৈয়দপুরে বাসচাপায় ভ্যানচালক নিহত

নীলফামারীর সৈয়দপুরে বাসচাপায় আবুল হোসেন (৪৭) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়কের ওয়াপদা মোড়সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় ঘণ্টাব্যাপী সড়কে যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়।
পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহত আবুল হোসেনের বাড়ি পার্শ্ববর্তী জেলা দিনাজপুরের চিনিরবন্দর উপজেলার বিন্যাকুড়ী এলাকায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল ওয়াদুদ।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ওই দিন দুপুরে খাবার খেয়ে বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়েন আবুল হোসেন। যাত্রী নিয়ে নিজ এলাকায় ফিরছিলেন। এমন সময় ডোমার ভাউলাগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা সৈয়দপুরগামী একটি বাস চাপা দিলে ঘটনাস্থলে ওই ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়।
ওসি আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও চালকের সহকারী পালিয়ে যাওয়ায় আটক করা যায়নি।