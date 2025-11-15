হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

নীলফামারীতে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

নীলফামারী প্রতিনিধি

নীলফামারী পৌর এলাকা খেলার সময় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারী পৌর এলাকায় খেলার পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১টার দিকে নীলফামারী সরকারি কলেজের পুকুরে এ ঘটনা ঘটে। নীলফামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলো জেলা সদরের চড়াইখোলা ইউনিয়নের মতিউর রহমানের মেয়ে সাফরিন আক্তার (৬) ও কুন্দপুকুর ইউনিয়নের পাটকামুড়ী গ্রামের জহুরুল ইসলামের মেয়ে তানহা আক্তার (৫)। তাদের পরিবার পুকুর-সংলগ্ন কলেজপাড়ায় ভাড়া বাসায় থাকে।

নিহত তানহা আক্তারের চাচা মিজানুর রহমান জানান, পাশাপাশি ভাড়া থাকায় দুই শিশুদের মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠে। আজ দুপুরে উভয়ে পুকুরপাড়ে খেলতে গিয়ে পানিতে তলিয়ে যায়। এ সময় স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে পুকুরে নেমে তাদের উদ্ধার করে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত তানহার বাবা জহুরুল ইসলাম শহরের উকিলের মোড়ের বিসমিল্লাহ কম্পিউটার সেন্টারের মালিক এবং সাফরিনের বাবা মতিউর রহমান নীলফামারী সোনালী ব্যাংকের কর্মচারী।

