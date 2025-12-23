হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

নীলফামারীতে পুকুরে মিলল ব্যাংকের ভল্ট

নীলফামারী প্রতিনিধি

ব্যাংকের ভল্ট। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারী সদরের পুলিশ লাইনস এলাকার একটি পুকুর থেকে ব্যাংকের একটি ভল্ট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে ভল্টটি উদ্ধার করে নিয়ে যান নীলফামারী থানার পুলিশ সদস্যরা।

এর আগে সোমবার মধ্যরাতে জেলা সদরের সংগলশী ইউনিয়নের কাজীরহাটের ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথ ভেঙে লকার চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটে।

ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক সৈয়দপুর শাখা ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘উদ্ধার হওয়া ভল্টটি আমাদের। গত রাতে দুর্বৃত্তরা এটিএমে প্রবেশ করে ভেঙে নিয়ে যায়।’

তবে ওই ভল্টে কোনো টাকা থাকে না। শুধু এটিএম কার্ড ছাড়াও ব্যাংকিং অন্য কাগজপত্র ছিল সেখানে।

নীলফামারীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ বলেন, ‘ভল্টটি উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে কোনো টাকা ছিল না বলে জানিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। দুটি ডেভিট কার্ড ছিল। বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি।’

সম্পর্কিত

হাইড্রোসেফালাসে আক্রান্ত আয়শার চিকিৎসা বন্ধ, অর্থাভাবে মানবেতর জীবন

জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ঘোড়ার মৃত্যুতে দিশেহারা হালিমার পরিবার

লাভের আশায় লোকসানে আলুচাষি ও ব্যবসায়ীরা

মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেলেন সৈয়দপুরের এক কলেজের ৪৫ শিক্ষার্থী

ভূমিদস্যুদের কবল থেকে জমি উদ্ধারের দাবি

ময়দা দিয়ে তৈরি হতো ওষুধ, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

রেলওয়ের জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ, প্রকৌশলীসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ইটভাটায় কৃষিজমির মাটি ব্যবহার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

বাংলাদেশ এখন অস্থির সময় পার করছে: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ট্রাকচাপায় ইপিজেড শ্রমিকের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা