বিএনপি নেতার ছেলেকে কুপিয়ে ফেলে গেল দুর্বৃত্তরা

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার সুখারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল হান্নান তারা মিয়ার ছেলে মামুনকে (৩২) হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার বাউসা বাজারের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার বাউসা বাজারের পাশ থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মামুনকে উদ্ধার করা হয়। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।
এ বিষয়ে আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।